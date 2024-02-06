Росіяни з безпілотника скинули вибухівку біля гуманітарного штабу в Бериславі: поранили жінку
Вівторок, 6 лютого 2024, 11:39
Російські загарбники вранці 6 лютого з безпілотника атакували Берислав Херсонської області та тричі скинули вибухівку біля гуманітарного штабу, у результаті чого постраждала 55-річна жінка.
Джерело: Херсонська ОВА у Telegram
Дослівно: "Берислав знову атакували російські безпілотники. Окупаційні війська тричі скинули вибухівку з дрона поблизу гуманітарного штабу".
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Деталі: Повідомляється, що через обстріл постраждала 55-річна жінка. У неї – вибухова травма, поранення рук та ніг.
Жінку ушпиталили, лікарі оцінюють її стан як середньої тяжкості.