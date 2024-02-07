На юге страны распространяется тревога: угроза баллистики
Среда, 7 февраля 2024, 11:55
Воздушные силы ВСУ объявили воздушную тревогу в 7-ми областях из-за угрозы применения россиянами баллистического вооружения.
Источник: Воздушные силы
Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".
Реклама:
Детали: Сейчас тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Херсонской областях.