Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

На юге страны распространяется тревога: угроза баллистики

Алена МазуренкоСреда, 7 февраля 2024, 11:55
На юге страны распространяется тревога: угроза баллистики
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Воздушные силы ВСУ объявили воздушную тревогу в 7-ми областях из-за угрозы применения россиянами баллистического вооружения.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".

Реклама:

Детали: Сейчас тревогу объявили в Киевской, Черкасской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Херсонской областях.

 

Темы: воздушная тревогаракетный удар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК

"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины

В Харькове из-за удара по нефтебазе загрязнено 10 тыс. квадратов земли

Шольц считает, что Европа должна перейти к крупномасштабному производству оружия

ЕС одобрил первый шаг для использования замороженных активов России в пользу Украины

видеоРоссия применила гиперзвуковую ракету "Циркон" в Украине – КНИИСЭ

Все новости...

Читайте УП В Google News

воздушная тревога
Россия нанесла ракетный удар: по всей стране звучала тревога
Россияне с юга запускали "Шахеды"
В России взлетели бомбардировщики Ту-95 – Воздушные силы
Последние новости
03:58
Россияне ударили по 4 громадам Сумщины, сбрасывали мины и ВОГ
03:22
Стрельба в метро Нью-Йорка: один человек погиб и 5 получили ранения
02:38
Байден призывает к 6-недельному прекращению огня в Секторе Газа – СМИ
01:52
Из-за вражеского обстрела одна из ТЭС прекратила производство электроэнергии – ДТЭК
01:40
"Веймарский треугольник" сделал заявление в поддержку Украины
00:36
В Белом доме отреагировали на заявления Трампа по поводу НАТО
00:04
Президент Кипра попросил Германию повлиять на Турцию для воссоединения острова
23:44
Белорусскую команду по хоккею дисквалифицировали по отбору на Олимпиаду, где она могла сыграть с Украиной
23:12
Экономические новости 12 февраля: обыски у Пашинского, шаг ЕС по передаче дохода по активам РФ Украине
22:58
Bloomberg: Зеленский планирует европейское турне, будет говорить об оружии и "гарантиях безопасности"
Все новости...
Реклама: