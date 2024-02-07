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Россияне с юга запускали "Шахеды"

Татьяна Олейник, Алена ИвашкивСреда, 7 февраля 2024, 03:04
Россияне с юга запускали Шахеды
Иллюстративное фото иранских дронов - Getty Images

Российские войска вечером 6 февраля запустили ударные БПЛА с юга Украины.

Источник: Воздушные силы

Дословно: "Херсонская, Николаевская области – угроза применения ударных БпЛА!"

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Детали: В 23:34 сообщили, что несколько групп "Шахедов" в Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской области. Группа "Шахедов" в Кировоградской области - курсом на северо-запад. Группа "Шахедов" в Херсонской области направляются на Николаевщину.

В 00:00 стало известно, что несколько групп "шахедов" на юге Николаевщины двигаются в направлении Одесской области.

В 00.04 Воздушные силы сообщили, что группа "Шахедов" в Кировоградской области движется в направлении Кропивницкого.

ВИДЕО ДНЯ

В 00:20 стало известно, что несколько групп "Шахедов" на юге Николаевщины, на границе Николаевской и Одесской областях двигаются на северо-запад.

Несколько групп "Шахедов" на севере Николаева и на юге Кировоградщины - курсом на север.

Группа "Шахедов" на границе Кировоградщины и Днепропетровщины идет на северо-восток.

00.32 военные сообщили о нескольких группах "Шахедов" в Кировоградской области. Направление движения – Кропивницкий, Полтавщина (Кременчуг).

00.51 группа "Шахедов" на севере Кировоградщины следует в направлении Черкасской области.

00.57 новая группа "Шахедов" на севере Херсона двигается на Днепропетровщину.

Несколько групп "Шахедов" двигаются вдоль границ Николаевской и Одесской областей на северо-запад.

Группа "Шахедов" на границе Кировоградщины и Днепропетровщины направляется на Полтавщину.

Кроме того, наблюдается активность вражеской тактической авиации на северо-востоке.

Есть угроза применения авиационных средств поражения.

1.43 группа "Шахедов" в Черкасской области, двигается курсом на Умань.

1.56 Стало известно, что дежурная группа "Шахедов" двигается на Умань.

2.02 несколько групп "Шахедов" находится на севере Днепропетровщины, двигается курсом на Днепр, Павлоград.

2.07 стало известно о группе "Шахедов" на Днепр.

В 2.39 был объявлен отбой воздушной тревоги.

Темы: Шахедвойнавоздушная тревога
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