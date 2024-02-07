Президент Финляндии: Мы не боимся Россию

Президент Финляндии Саули Ниинистьо во время своей последней речи в качестве главы государства заявил, что его страна не боится Россию, но сохраняет бдительность.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на финский телерадиовещатель Yle

Детали: Ниинистьо напомнил, что Россия продолжает вести агрессивную войну против Украины.

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"В Финляндии мы тоже чувствовали беспокойство. Мой собственный ответ в том, что мы не боимся, но сохраняем бдительность. Так было на протяжении десятилетий", – заявил президент.

По его словам, война заставила Европу проснуться и укрепила трансатлантические связи.

Ниинистьо выразил уверенность, что финская модель безопасности заслужила похвалу: обороноспособность с упором на собственные силы, резервы и желание защищать страну.

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"Финская модель – это гарантия мира. Если бы страны НАТО в Европе действовали так же, объединенные силы были бы огромными. Никто не сможет напасть на такого сильного игрока", – констатировал он.

Президент Финляндии также коснулся ситуации на границе с РФ.

"Россия использует людей как инструмент с целью ослабить пограничную безопасность, дестабилизировать ситуацию и создать раздор", – заявил он.

Напомним: 11 февраля в Финляндии состоится второй тур выборов президента, которые определят, кто заменит Ниинистьо на посту.

Накануне выборов экс-глава правительства Александр Стубб от "Национальной коалиции" сохраняет первое место в соцопросах со значительным отрывом от своего соперника Пекки Хаависто.

В первом туре разрыв между Стуббом и Хаависто составил менее двух процентных пунктов.

Подробнее о кандидатах читайте в статье "Выборы без шансов для России".