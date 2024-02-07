Президент Фінляндії: Ми не боїмося Росію

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо під час своєї останньої промови у якості глави держави заявив, що його країна не боїться Росію, але зберігає пильність.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на фінський телерадіомовник Yle

Деталі: Нііністьо нагадав, що Росія продовжує вести агресивну війну проти України.

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"У Фінляндії ми теж відчували занепокоєння. Моя власна відповідь у тому, що ми не боїмося, але зберігаємо пильність. Так було протягом десятиліть", – заявив президент.

За його словами, війна змусила Європу прокинутися та зміцнила трансатлантичні зв'язки.

Нііністьо висловив упевненість, що фінська модель безпеки заслужила на похвалу: обороноздатність з наголосом на власні сили, резерви та бажання захищати країну.

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"Фінська модель – це гарантія миру. Якби країни НАТО в Європі діяли так само, об'єднані сили були б величезними. Ніхто не зможе напасти на такого сильного гравця", – констатував він.

Президент Фінляндії також торкнувся ситуації на кордоні із РФ.

"Росія використовує людей як інструмент з метою послабити прикордонну безпеку, дестабілізувати ситуацію та створити розбрат", – заявив він.

Нагадаємо: 11 лютого у Фінляндії відбудеться другий тур виборів президента, які визначать, хто замінить Нііністьо на посаді.

Напередодні виборів ексглава уряду Александр Стубб від "Національної коаліції" зберігає перше місце у соцопитуваннях зі значним відривом від свого суперника Пекки Хаавісто.

У першому турі розрив між Стуббом і Хаавісто склав менше двох процентних пунктів.

Детальніше про кандидатів читайте у статті "Вибори без шансів для Росії".