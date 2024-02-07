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На Днепропетровщине чиновник подозревается в хищении 5 миллионов на укрытиях для школьников

Татьяна ОлейникСреда, 7 февраля 2024, 19:08
На Днепропетровщине чиновник подозревается в хищении 5 миллионов на укрытиях для школьников
Фото полиции

В Днепропетровской области исполняющей обязанности начальника отдела образования одного из горсоветов области и владельцу общества-подрядчика сообщили о подозрении из-за хищения 5,4 млн грн на закупки укрытий для школьников.

Источник: Днепропетровская областная прокуратура, областная полиция

Детали: Правоохранители установили, что в 2023 году отдел образования одного из горсоветов области проводил тендер по закупке модульных укрытий для школ. С предприятием-победителем, единственным участником конкурса, заключили договоры на их поставку.

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Однако стоимость поставленных укрытий значительно выше рыночной, они не отвечают установленным требованиям и поступили в неполной комплектации.

 
Фото полиции
 
Фото полиции

К преступной схеме чиновница привлекла знакомого – жителя Днепра. Он подыскал подконтрольное ООО, которому подозреваемая обеспечила победу в тендере.

Дословно полиция: "В результате таких действий местному бюджету был нанесен ущерб на сумму 5,4 млн гривен".

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Темы: образованиеукрытиеотмывание денег
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