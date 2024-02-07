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Зеленский попросил Борреля дать Украине больше ПВО, дронов и боеприпасов

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 7 февраля 2024, 19:06
Зеленский попросил Борреля дать Украине больше ПВО, дронов и боеприпасов
Встреча Зеленского и Борреля 7 февраля. Фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский попросил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, чтобы Евросоюз предоставил Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, БПЛА и боеприпасы.

Источник: Боррель в Twitter (Х), пишет "Европейская правда"

Детали: "Имею честь снова быть принятым президентом Зеленским. Он попросил предоставить дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы противовоздушной обороны", – рассказал Боррель. 

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Он сказал, что его главным приоритетом является мобилизация дополнительной военной техники ЕС.

"Мы должны сделать больше и мы должны сделать это быстрее", – отметил Боррель.

Напомним: Находясь с визитом в Украине, Боррель выразил восхищение украинскими способностями в производстве БПЛА и сказал, что помощь в дронах Украине не нужна.

Боррель находится с двухдневным визитом в Киеве, где он затронул темы необходимости политического единства, реализации реформ и необходимости эффективной работы демократических механизмов.

В среду Боррелю пришлось провести утро в укрытии из-за массированной ракетной атаки РФ.

Боррель рассчитывает, что ЕС предоставит Украине 1,155 млн боеприпасов до конца 2024 года.

Темы: ЗеленскийЕСоружие
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