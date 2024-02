Зеленский попросил Борреля дать Украине больше ПВО, дронов и боеприпасов

Президент Владимир Зеленский попросил главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля, чтобы Евросоюз предоставил Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, БПЛА и боеприпасы.

Источник: Боррель в Twitter (Х), пишет "Европейская правда"

Детали: "Имею честь снова быть принятым президентом Зеленским. Он попросил предоставить дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы противовоздушной обороны", – рассказал Боррель.

Он сказал, что его главным приоритетом является мобилизация дополнительной военной техники ЕС.

"Мы должны сделать больше и мы должны сделать это быстрее", – отметил Боррель.

