Россияне били по Сумщине, более 150 взрывов за сутки

В течение прошлого дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья Сумской области, в результате которых зафиксировано 154 взрыва.

Источник: военная администрация Сумской области

Детали: Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады.

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По Середино-Будской громаде враг бил из минометов, 4 взрыва.

По Белопольской громаде осуществлен авиаудар, 3 взрыва; гранатометные обстрелы, 113 взрывов; минометные обстрелы, 10 взрывов.

В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел из минометов, 5 взрывов; обстрел FPV-дроном камикадзе, 1 взрыв, сброс ВОГ с БпЛА, 1 взрыв и артобстрелы, 17 взрывов.

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По Великописаревской общине был обстрел FPV-дроном камикадзе.