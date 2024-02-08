Россияне били по Сумщине, более 150 взрывов за сутки
Четверг, 8 февраля 2024, 04:08
В течение прошлого дня россияне совершили 17 обстрелов приграничья Сумской области, в результате которых зафиксировано 154 взрыва.
Источник: военная администрация Сумской области
Детали: Обстрелам подверглись Белопольская, Краснопольская, Великописаревская, Середино-Будская громады.
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По Середино-Будской громаде враг бил из минометов, 4 взрыва.
По Белопольской громаде осуществлен авиаудар, 3 взрыва; гранатометные обстрелы, 113 взрывов; минометные обстрелы, 10 взрывов.
В Краснопольской громаде зафиксирован обстрел из минометов, 5 взрывов; обстрел FPV-дроном камикадзе, 1 взрыв, сброс ВОГ с БпЛА, 1 взрыв и артобстрелы, 17 взрывов.
ВИДЕО ДНЯ
По Великописаревской общине был обстрел FPV-дроном камикадзе.