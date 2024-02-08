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Арахамия о законопроекте о мобилизации: Блокировка счетов точно неприемлема

Ирина БалачукЧетверг, 8 февраля 2024, 09:43
Арахамия о законопроекте о мобилизации: Блокировка счетов точно неприемлема
Давид Арахамия. Фото с сайта ВР

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает неприемлемой норму законопроекта №10449 о мобилизации, которая предусматривает возможность блокировки счетов граждан, уклоняющихся от военной службы.

Источник: Арахамия в Telegram

Прямая речь нардепа: "Вчера проголосовали в первом чтении законопроект №10449 относительно военной службы, мобилизации и учета. Вопросы к нему есть у всех. Будем работать над ними в комитете ко второму чтению... Точно неприемлемы нормы по блокированию личных счетов граждан. Не вижу в Раде тех, кто бы такое поддерживал. Это вопросы, которые уже в работе".

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Детали: Он добавил, что вопрос людей с инвалидностью и тех, кто за ними ухаживает, оставят в редакции действующего законодательства.

Также, по словам Арахамии, парламентарии еще раз пересмотрят подход к аспирантам. Нардеп отметил, что пока финального решения еще нет − будут искать компромисс.

"Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много", − подытожил глава фракции "Слуги народа".

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Что было ранее: Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что вероятность того, что нормы обновленного законопроекта о мобилизации не будут соответствовать Конституции, "приближена к нулю".

Читайте также: Обновленный законопроект о мобилизации. Что нового?

Предыстория: 

Темы: Арахамия мобилизациязаконодательство
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