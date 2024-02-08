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КНДР, возможно, с помощью хакеров украла миллиарды долларов на развитие ядерной программы– СМИ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 8 февраля 2024, 11:27
КНДР, возможно, с помощью хакеров украла миллиарды долларов на развитие ядерной программы– СМИ
Фото: Getty Images

Наблюдатели ООН по санкциям расследуют десятки кибератак Северной Кореи, которые принесли ей около 3 миллиардов долларов и помогают КНДР развивать свою ядерную программу.

Источник: Reuters со ссылкой на неопубликованный доклад наблюдателей ООН по санкциям, с которым ознакомилось агентство, а также дипломатов 

Дословно доклад: "Группа расследует 58 кибератак КНДР на компании, связанные с криптовалютой, в период с 2017 по 2023 год на сумму около 3 миллиардов долларов, которые, как сообщается, помогают финансировать разработку КНДР оружия массового уничтожения".

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Детали: Согласно докладу, северокорейские хакерские группы, которые подчиняются разведывательному управлению страны, продолжают осуществлять большое количество кибератак, 

Наблюдатели отмечают тенденцию на "нацеленность КНДР на оборонные компании и цепи поставок, а также все более широкий обмен инфраструктурой и инструментами".

Дословно доклад: "Группа расследует сообщения государств-членов о поставках КНДР обычных вооружений и боеприпасов вопреки санкциям

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...Торговля продолжает восстанавливаться. Общий зафиксированный объем торговли за 2023 год превысил общий объем торговли за 2022 год, что сопровождалось появлением большого количества разнообразных иностранных потребительских товаров, некоторые из которых можно отнести к предметам роскоши".

Больше деталей: Они также заявили, что Северная Корея продолжает получать доступ к международной финансовой системе и участвовать в незаконных финансовых операциях, нарушая резолюции Совета Безопасности ООН.

Наблюдатели дважды в год отчитываются перед Советом Безопасности, состоящим из 15 членов.

По словам дипломатов, на которых сослалось агентство, доклад ООН должен быть обнародован в конце этого или в начале следующего месяца.

Темы: Северная Кореяядерное оружиехакерыденьги
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