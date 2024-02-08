КНДР, можливо, за допомогою хакерів вкрала мільярди доларів на розвиток ядерної програми – ЗМІ
Спостерігачі ООН за санкціями розслідують десятки кібератак Північної Кореї, які принесли їй близько 3 мільярдів доларів і допомагають КНДР розвивати свою ядерну програму.
Джерело: Reuters із посиланням на неопубліковану доповідь спостерігачів ООН за санкціями, з якою ознайомилося агентство, а також дипломатів
Дослівно доповідь: "Група розслідує 58 кібератак КНДР на компанії, пов'язані з криптовалютою, в період з 2017 по 2023 рік на суму близько 3 мільярдів доларів, які, як повідомляється, допомагають фінансувати розробку КНДР зброї масового знищення".
Деталі: Згідно з доповіддю, північнокорейські хакерські групи, які підпорядковуються розвідувальному управлінню країни, продовжують здійснювати велику кількість кібератак,
Спостерігачі відмічають тенденцію на "націленість КНДР на оборонні компанії та ланцюги поставок, а також дедалі ширший обмін інфраструктурою та інструментами".
Дослівно доповідь: "Група розслідує повідомлення держав-членів про постачання КНДР звичайних озброєнь і боєприпасів всупереч санкціям
…Торгівля продовжує відновлюватися. Загальний зафіксований обсяг торгівлі за 2023 рік перевищив загальний обсяг торгівлі за 2022 рік, що супроводжувалося появою великої кількості різноманітних іноземних споживчих товарів, деякі з яких можна віднести до предметів розкоші".
Більше деталей: Вони також заявили, що Північна Корея продовжує отримувати доступ до міжнародної фінансової системи і брати участь у незаконних фінансових операціях, порушуючи резолюції Ради Безпеки ООН.
Спостерігачі двічі на рік звітують перед Радою Безпеки, що складається з 15 членів.
За словами дипломатів, на яких послалось агентство, доповідь ООН має бути оприлюднена наприкінці цього або на початку наступного місяця.