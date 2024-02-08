Финляндия продлила закрытие границы с Россией до середины апреля

Правительство Финляндии приняло решение о том, что пункты пересечения сухопутной границы между Финляндией и Россией останутся закрытыми до 14 апреля 2024 года из-за "гибридной операции" РФ в отношении мигрантов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Yle

Прямая речь руководительницы МВД Финляндии Мари Рантанен: "Полученная информация подтверждает оценку того, что Россия продолжает свою гибридную операцию. Есть основания полагать, что это долгосрочная ситуация. В районе российской границы находятся по меньшей мере сотни, а возможно, и тысячи мигрантов, которые ожидают возможности продолжить свой путь в Финляндию".

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Детали: Принятое решение продлевает срок полного закрытия восточной границы страны на два месяца. В МВД страны объяснили, что в сложившейся ситуации дальнейшее закрытие границы необходимо и пропорционально.

Министерство считает, что речь идет о серьезной угрозе национальной безопасности и общественному порядку, вызванной явлением инструментализованной иммиграции.

Учитывая информацию от различных должностных лиц, мигранты, скорее всего, продолжат прибывать из РФ, если на восточной границе будут открыты пункты пересечения, отметили в МВД.

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По оценкам МВД, если бы не было ограничений, то количество мигрантов, прибывающих через восточную границу, варьировалось бы от 10 до 20 тысяч просителей убежища в год.

В Хельсинки отметили, что российская сторона до сих пор сдержанно реагировала на предложения пограничных служб о переговорах и предложения по регулированию ситуации.

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