За сутки Силы обороны уничтожили 910 российских оккупантов – Генштаб
Пятница, 9 февраля 2024, 08:11
За сутки 8 февраля Силы обороны уничтожили 910 российских захватчиков, 22 боевые бронированные машины и 24 артиллерийские системы противника.
Источник: сводка Генштаба ВСУ о потерях врага
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.24 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 393290 (+910) чел,
- танков - 6385 (+2) ед,
- боевых бронированных машин - 11921 (+22) ед,
- артиллерийских систем - 9435 (+24) ед,
- РСЗО - 981 (+1) ед,
- средств ПВО - 666 (+0) ед,
- самолетов - 332 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7209 (+18),
- крылатые ракеты - 1881 (+1),
- корабли / катера - 24 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 12551 (+38) ед,
- специальная техника - 1509 (+4)
Данные постоянно уточняются.