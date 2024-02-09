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За сутки Силы обороны уничтожили 910 российских оккупантов – Генштаб

Валентина РоманенкоПятница, 9 февраля 2024, 08:11
За сутки Силы обороны уничтожили 910 российских оккупантов – Генштаб
иллюстративное фото 3 ОШБр

За сутки 8 февраля Силы обороны уничтожили 910 российских захватчиков, 22 боевые бронированные машины и 24 артиллерийские системы противника.

Источник: сводка Генштаба ВСУ о потерях врага

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.02.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 393290 (+910) чел,
  • танков - 6385 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин - 11921 (+22) ед,
  • артиллерийских систем - 9435 (+24) ед,
  • РСЗО - 981 (+1) ед,
  • средств ПВО - 666 (+0) ед,
  • самолетов - 332 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7209 (+18),
  • крылатые ракеты - 1881 (+1),
  • корабли / катера - 24 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 12551 (+38) ед,
  • специальная техника - 1509 (+4)

Данные постоянно уточняются.

Темы: война
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