Правительство Норвегии планирует поставить Украине больше систем NASAMS

Правительство Норвегии предложило парламенту заказать у производителя больше пусковых установок и центров управления огнем систем ПВО NASAMS, чтобы передать их, в частности, Украине. Инвестиции заказа достигнут 3,45 млрд норвежских крон - более 300 млн евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение норвежского правительства

Дословно: "Правительство предлагает парламенту Норвегии заказать у компании Kongsberg Defense and Aerospace (KDA) еще десять пусковых установок и четыре центра управления огнем системы противовоздушной обороны NASAMS. Это делается в дополнение к закупке оборудования, которое уже было передано Украине".

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Детали: По словам министра обороны Бьорна Арильда, норвежская система NASAMS спасает жизни украинцев и предотвращает разрушение зданий и инфраструктуры.

"Российские ракетные и беспилотные атаки являются широкомасштабными и жестокими, поэтому противовоздушная оборона является абсолютно решающей для Украины", - прокомментировал он.

В то же время министр обеспокоен тем, чтобы Норвегия как можно быстрее приобрела средства ПВО для собственной обороны.

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Сколько оборудования из нового заказа может поступить в Украину, не уточняется.

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