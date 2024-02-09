Евросоюз заверил в поддержке Украины после смены главнокомандующего ВСУ

В Европейской комиссии заявили, что поддержка Европейским Союзом Украины останется неизменной после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Источник: пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали в Брюсселе, цитирует "Европейская правда"

Детали: Пресс-секретарь назвала замену главнокомандующего Вооруженных сил внутренним решением Украины, что является прерогативой президента.

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Она заверила в твердости дальнейшей поддержки Киева со стороны Брюсселя.

Прямая речь: "Поддержка Евросоюзом Украины непоколебима. Мы обязались поддерживать Украину так долго, как это необходимо, и обеспечивать всем, что необходимо, независимо от того, кто возглавляет Вооруженные силы Украины".

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