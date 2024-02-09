Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Евросоюз заверил в поддержке Украины после смены главнокомандующего ВСУ

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 9 февраля 2024, 16:05
Евросоюз заверил в поддержке Украины после смены главнокомандующего ВСУ
Флаг ЕС, фото Getty Images

В Европейской комиссии заявили, что поддержка Европейским Союзом Украины останется неизменной после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Источник: пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали в Брюсселе, цитирует "Европейская правда"

Детали: Пресс-секретарь назвала замену главнокомандующего Вооруженных сил внутренним решением Украины, что является прерогативой президента. 

Реклама:

Она заверила в твердости дальнейшей поддержки Киева со стороны Брюсселя.

Прямая речь: "Поддержка Евросоюзом Украины непоколебима. Мы обязались поддерживать Украину так долго, как это необходимо, и обеспечивать всем, что необходимо, независимо от того, кто возглавляет Вооруженные силы Украины".

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ЕСУкраинаВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: Мы не рассматриваем альтернативы американской поддержке

УП и ВКУ создали интерактивную карту акций к 24 февраля по всему миру

исправленоЧехия нашла способ достать 800 тысяч снарядов для Украины - Павел

РФ не признает сбитие своих самолетов: генерал Олещук "подсказал" оккупантам, где искать

Зеленский готов поехать с Трампом на фронт, если тот посетит Украину

Welt: Шольц заблокировал избрание фон дер Ляйен генсеком НАТО из-за "критического отношения" к РФ

Все новости...

Читайте УП В Google News

ЕС
Украине недостаточно 50 миллиардов евро от ЕС, нужно больше – глава бюджетного комитета Европарламента
Боррель призвал лучше объяснять гражданам ЕС, что значит иметь в соседах Путина
Европарламент принял резолюцию против дезинформации РФ и попыток подорвать демократию
Последние новости
18:16
OpenAI позволит сотрудникам продать акции компании на $86 млрд – Bloomberg
18:06
обновлено, фото, видеоРоссияне сбросили авиабомбы на Купянск: 5 раненых
17:57
Минюст США передал Эстонии 500 тысяч долларов конфискованных средств РФ для Украины
17:53
Зеленский рассказал, когда ждать новостей по соглашению по безопасности с США
17:43
Зеленский: Мы не рассматриваем альтернативы американской поддержке
17:32
Вице-президент США о помощи Украине: Сейчас не время для политических игр
17:23
Россияне обстреляли Сумскую область: есть погибший и раненый
17:14
Простые физические упражнения могут быть эффективными при лечении депрессии – исследование
17:08
УП и ВКУ создали интерактивную карту акций к 24 февраля по всему миру
16:41
Норвегия передает Украине партию медицинского оборудования для военных
Все новости...
Реклама: