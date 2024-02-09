Евросоюз заверил в поддержке Украины после смены главнокомандующего ВСУ
Пятница, 9 февраля 2024, 16:05
В Европейской комиссии заявили, что поддержка Европейским Союзом Украины останется неизменной после отставки главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Источник: пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали в Брюсселе, цитирует "Европейская правда"
Детали: Пресс-секретарь назвала замену главнокомандующего Вооруженных сил внутренним решением Украины, что является прерогативой президента.
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Она заверила в твердости дальнейшей поддержки Киева со стороны Брюсселя.
Прямая речь: "Поддержка Евросоюзом Украины непоколебима. Мы обязались поддерживать Украину так долго, как это необходимо, и обеспечивать всем, что необходимо, независимо от того, кто возглавляет Вооруженные силы Украины".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 8 февраля президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины и назначил вместо него Александра Сырского.
- Помощница министра обороны США Селеста Валландер, комментируя изменения в военном руководстве Украины, подтвердила готовность Штатов сотрудничать с новым главнокомандующим украинских ВСУ. Похожее заявление сделал и Белый дом.