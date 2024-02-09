Армия РФ повредила объект критической инфраструктуры и ранила женщину в Бериславе 

Российская армия под вечер 9 февраля ударила из военной авиации по Бериславу – пострадала пожилая женщина.

Источник: Херсонская ОВА

Дословно: "Российская армия ударила из авиации по Бериславу. Вражеским огнем повреждены жилые дома, а также объект критической инфраструктуры.

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Пострадала 60-летняя женщина. Она сама обратилась в больницу. У пострадавшей диагностировали контузию. Медики оказывают ей медицинскую помощь".