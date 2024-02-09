За сутки россияне убили 4 гражданских, еще 10 получили ранения

В результате российской агрессии за сутки погибли 4 человека, в частности в Донецкой и Херсонской областях, еще 10 человек получили ранения.

Источник: глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Херсонской - Александр Прокудин, Николаевской - Виталий Ким, Днепропетровской - Сергей Лысак, Сумской - Алексей Дрозденко, Харьковской - Олег Синегубов, Запорожская ОВА

Детали: В Донецкой области 8 февраля россияне убили 2 жителей - в Авдеевке и Селидово. Еще 7 человек в области получили ранения.

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На Херсонщине за минувшие сутки противник совершил 82 обстрела, выпустив 342 снаряда из артиллерии, минометов, РСЗО, танков, БпЛА и авиации.

По городу Херсон враг направил 43 снаряда. Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; медицинское учреждение и объекты критической инфраструктуры в Херсонском районе.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 1 - получил ранения.

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На Николаевщине в Николаевском районе 8 февраля в 09:15, 09:40, 09:45 враг нанес удары предварительно БпЛА "Ланцет" и ударными FPV-дронами по с. Дмитровка Куцурубской общины. В результате одного из ударов поврежден автомобиль скорой медицинской помощи.

Ранения получила врач "скорой". Сейчас состояние пострадавшей стабильное, оказывается вся необходимая помощь.

8 февраля в 22:15 и 22:56 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет.

В Баштанском районе ночью 9 февраля враг атаковал ударными БпЛА с. Александровка Гороховской громады. В результате удара на фермерском хозяйстве возник пожар и повреждены три грузовых автомобиля, автобус и складские помещения. По состоянию на 06:15 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.

В Днепропетровской области зафиксировано 7 атак на Никопольщину в течение 8 февраля. Обстрелы из артиллерии, удары дронами-камикадзе.

От российского террора страдали райцентр, Червоногригорьевская и Покровская сельская общины. Повреждены 17 частных домов. Изуродованы 11 хозяйственных построек, еще 2 - уничтожены. Избиты авто. Зацепило несколько газопроводов и линий электропередач. Обошлось без погибших и пострадавших.

Кроме того, поздно вечером враг ударил по Никопольщине. Из тяжелой артиллерии обстрелял одно из сел Марганецкой громады. Без погибших и пострадавших нет.

На Харьковщине артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое, Уды, Стрелечья, Волчанск, Бударки, Чугуновка, Тополя и др.

Оккупанты наносили авиаудары по населенным пунктам Старица, Ивановка, Кисловка.

В 00:15 состоялся вражеский обстрел БПЛА "Shahed" с. Коропово Змиевской тергромады. Нанесено не менее 7 ударов. Спасатели ликвидировали пожары в здании гостиницы, летней площадке ресторана. Также повреждены 3 автомобиля. Пострадал 47-летний гражданский мужчина-охранник, медицинскую помощь оказали на месте. В результате других ударов повреждены частные жилые дома, трехэтажное здание комплекса отдыха, столовая.

В 19:00 в результате обстрела с. Ивашки Богодуховского района нанесены разрушения двухэтажному жилому дому, частному дому, частному предприятию, газосети. Без пострадавших.

В 16:45 в результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района поврежден частный дом. Без пострадавших.

В 15:55 состоялся вражеский обстрел с. Александровка Богодуховского района. Без пострадавших.

В 14:00 в результате обстрела с. Липцы Харьковского района. поврежден частный дом. Без пострадавших.

В 13:00 в результате обстрела г. Волчанск Чугуевского района нанесены разрушения частному дому, хозяйственной постройке, забору. Без пострадавших.

В 12:15 в результате обстрела с. Казачья Лопань Харьковского района поврежден газо - распределительный пункт. Без пострадавших.

В Сумской области в течение дня 8 февраля враг совершил 41 обстрел приграничья. Зафиксирован 251 взрыв. Обстрелам подверглись Хотинская, Юнаковская, Миропольская, Белопольская, Ворожбянская, Краснопольская, Великописаревская, Кролевецкая, Эсманьская, Шалыгинская, Середино-Будская громады.

Ночью россияне совершили 7 обстрелов. Зафиксировано 53 взрыва. Обстрелам подверглись Великописаревская, Путивльская, Эсманьская, Середино-Будская громады.

В Запорожской области за прошедшие сутки военнослужащие РФ нанесли 156 ударов по 24 населенным пунктам.

Оккупанты всадили 5 авиационных снарядов по Орехову и Новодаровке, обстреляли из РСЗО Гуляйпольское, Темировку и Пятихатки.

58 вражеских БПЛА атаковали Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловку, Новоандреевку, Чаривне, Красное, Малиновку, Левадное и Полтавку.

90 артударов пришлись по территории Гуляйполя, Ольговского, Щербаков, Чаривного, Малиновки, Белогорья, Приютного, Преображенки, Роботино, Степногорска, Лобкового и других прифронтовых городов и сел.