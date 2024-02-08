Россияне ударили по селу Ромашково на Херсонщине: ранили местного жителя
Четверг, 8 февраля 2024, 17:29
Российские захватчики нанесли удар по селу Ромашково Херсонской области, из-за чего ранения получил 58-летний местный житель.
Источник: пресс-служба Херсонской ОВА
Дословно: "Из-за российского обстрела села Ромашково пострадал местный житель. 58-летний мужчина попал под удар во дворе дома".
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Детали: Сообщается, что пострадавшего с взрывной травмой и ранением виска доставили в больницу. Ему оказывается медицинская помощь.