Оккупанты атаковали Херсонщину: два человека погибли

Российские войска атаковали Херсонщину 8 февраля, два человека погибли, еще один травмирован.

Источник: Херсонская областная прокуратура

Дословно: "По данным следствия, 8 февраля около 16:00 на автодороге недалеко от города Берислав правоохранители обнаружили горящий автомобиль, внутри которого есть тела двух погибших людей. Вероятно, в транспорт попал дрон-камикадзе. Другие подробности происшествия устанавливаются".

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Детали: Также в Белозерской общине ранен 58-летний мужчина, он в больнице. В момент атаки, по данным прокуратуры, мужчина пытался добраться до укрытия.