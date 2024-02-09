Никопольский район несколько раз за день был под российским обстрелом
Пятница, 9 февраля 2024, 20:04
Российские войска в течение 9 февраля избивали по Никопольскому району на Днепропетровщине артиллерией и запускали дроны-камикадзе.
Источник: глава ОВА Сергей Лысак
Прямая речь: "Агрессор бил по самому Никополю, Марганецкому и Покровскому общинам. Целил артиллерией и дронами-камикадзе".
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Детали: По данным Лисака, изуродованы 5 частных домов, хозяйственное сооружение, теплица и линия электропередач. Люди невредимы.
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