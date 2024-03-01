Смерть после ТЦК на Тернопольщине: в военкомате заявили, что виновата эпилепсия

В Тернопольском территориальном центре комплектования заявили, что мужчина, которому стало плохо в военкомате, умер в больнице из-за приступа эпилепсии.

Источник: сообщение Тернопольского областного ТЦК СП

Дословно: "27 февраля 2024 года 49-ти летнему жителю Тернопольщины внезапно стало плохо, начались судороги, упал на землю на территории третьего отдела Чертковского РТЦК и СП. Работниками территориального центра комплектования была оказана первая медицинская помощь и вызвана карета скорой помощи.

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Далее он был доставлен в КНП "Бучацкая городская больница" каретой скорой медицинской помощи с диагнозом: приступ судом амнезии эпилепсии. 29.02.2024 он умер в помещении больницы предварительный диагноз эпилепсия, судорожный синдром".

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Предыстория: В городе Бучач на Тернопольщине после многодневного пребывания в ТЦК умер 49-летний мужчина. Он болел эпилепсией, а на его теле были ушибы и синяки.

Спецпрокуратура в Тернополе проверяет действия служащих ТЦК.