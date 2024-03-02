Олещук показал горящий Су-34, который сбили в пятницу

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук обнародовал видео горящего российского самолета Су-34, который сбили 1 марта.

Источник: Олещук в Telegram

Прямая речь Олещука: "Вот он - сбитый Су-34 утром 1 марта на Мариупольском направлении!

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Не всегда удается порадовать вас такими видео, ведь Воздушные Силы ведут боевую работу на больших дистанциях!

Проверено, визуально подтверждено!".