Мужчина погиб от российского артснаряда в Запорожской области

За сутки 2 марта в Запорожской области один погибший гражданский - 38-летний житель Приморского Васильевского района погиб от вражеского артснаряда.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: Всего 221 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток.

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Оккупанты ударили 3 авиаснарядами по Малой Токмачке и Роботино, атаковали 44 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино, а также осуществили 11 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Новоданиловки, Роботино и Малой Токмачки.

163 артудара пришлись по территории Орехова, Малиновки, Омельника, Приморского, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

Поступило 12 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры.