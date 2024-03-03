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Мужчина погиб от российского артснаряда в Запорожской области

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 марта 2024, 08:19
Мужчина погиб от российского артснаряда в Запорожской области
обстрелянная 2 марта запорожская область, фото: ова

За сутки 2 марта в Запорожской области один погибший гражданский - 38-летний житель Приморского Васильевского района погиб от вражеского артснаряда.

Источник: Запорожская ОВА

Детали: Всего 221 удар по 10 населенным пунктам Запорожской области оккупанты нанесли в течение суток.

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Оккупанты ударили 3 авиаснарядами по Малой Токмачке и Роботино, атаковали 44 беспилотниками Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Малую Токмачку и Роботино, а также осуществили 11 РСЗО-обстрелов Гуляйполя, Новоданиловки, Роботино и Малой Токмачки.

163 артудара пришлись по территории Орехова, Малиновки, Омельника, Приморского, Лобкового и других городов и сел на линии огня.

Поступило 12 сообщений о разрушениях жилых домов и объектов инфраструктуры.

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Темы: Запорожская областьобстрел
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