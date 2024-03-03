Зеленский: Под завалами в Одессе еще могут находиться дети

Президент Владимир Зеленский рассказал подробности о трех детях, которых нашли убитыми в многоэтажке в Одессе, разрушенной в результате российской атаки "Шахедами" в ночь на 2 марта.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "В настоящее время известно о десяти погибших, из них трое детей: Марк, которому еще не исполнилось даже трех лет, Елизавета, восемь месяцев, и Тимофей, четыре месяца.

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Украинские дети - военные цели России. Вот с кем воюют эти нелюди".

Детали: Зеленский уточнил, что под завалами еще могут находиться дети.

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Работы по поиску будут продолжаться, пока не будет выяснена судьба всех, кто был в доме.