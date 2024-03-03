Зеленский: Под завалами в Одессе еще могут находиться дети
Воскресенье, 3 марта 2024, 15:16
Президент Владимир Зеленский рассказал подробности о трех детях, которых нашли убитыми в многоэтажке в Одессе, разрушенной в результате российской атаки "Шахедами" в ночь на 2 марта.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь Зеленского: "В настоящее время известно о десяти погибших, из них трое детей: Марк, которому еще не исполнилось даже трех лет, Елизавета, восемь месяцев, и Тимофей, четыре месяца.
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Украинские дети - военные цели России. Вот с кем воюют эти нелюди".
Детали: Зеленский уточнил, что под завалами еще могут находиться дети.
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Работы по поиску будут продолжаться, пока не будет выяснена судьба всех, кто был в доме.