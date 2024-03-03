В Одессе умерла женщина, раненная в результате атаки беспилотников 23 февраля

В Одессе умерла 61-летняя женщина, которая находилась в тяжелом состоянии после предыдущей атаки ударных дронов на город 23 февраля.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Женщина, пострадавшая в результате предыдущей российской дроновой атаки 23 февраля 2024 г. сегодня, к сожалению, умерла в больнице.

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Весь период пребывания в медучреждении состояние раненой оставалось крайне тяжелым – критическим, она находилась в блоке интенсивной терапии ожогового профиля. Врачи делали все возможное и невозможное... Одесситке был 61 год".

Что предшествовало: Российская армия вечером 23 февраля атаковала Одессу ударными беспилотниками, загорелся жилой дом: сообщалось об одном погибшем и трех раненых.

Трое раненых находились в тяжелом состоянии. Женщина 1962 г.р. имела 70% ожогов тела и тяжелый ожоговый шок, ее дочь 1993 г.р. также получила тяжелый ожог в 10% поверхности тела и многочисленные переломы костей. Еще одна пострадавшая 72-летняя женщина, которая пробыла под завалами почти два часа, получила термические ожоги 40% поверхности тела и переломы конечностей.