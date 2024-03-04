Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля

Галант во время встречи с израильскими военными, иллюстративное фото dpa

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока ХАМАС не будет полностью ликвидирован.

Источник: Галант, цитирует The Times of Israel

Прямая речь: "Мы не закончим эту войну, не ликвидировав ХАМАС".

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Детали: Во время встречи с военнослужащими 98-й дивизии Армии обороны Израиля Галант отметил, что "террористам никто не помогает".

Он добавил, что не будет существовать "ХАМАСа как правящей организации", а его уничтожение "займет столько времени, сколько потребуется".

Напомним: Министерство здравоохранения Палестины в Секторе Газа сообщило о по меньшей мере 112 погибших в четверг после того, как израильские войска открыли огонь, пока люди ждали еду и помощь.