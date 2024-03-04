Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля

Ольга ГлущенкоПонедельник, 4 марта 2024, 01:18
Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока не уничтожит ХАМАС – министр обороны Израиля
Галант во время встречи с израильскими военными, иллюстративное фото dpa

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что Израиль не закончит войну в Секторе Газа, пока ХАМАС не будет полностью ликвидирован.

Источник: Галант, цитирует The Times of Israel

Прямая речь: "Мы не закончим эту войну, не ликвидировав ХАМАС".

Реклама:

Детали: Во время встречи с военнослужащими 98-й дивизии Армии обороны Израиля Галант отметил, что "террористам никто не помогает".

Он добавил, что не будет существовать "ХАМАСа как правящей организации", а его уничтожение "займет столько времени, сколько потребуется".

Напомним: Министерство здравоохранения Палестины в Секторе Газа сообщило о по меньшей мере 112 погибших в четверг после того, как израильские войска открыли огонь, пока люди ждали еду и помощь.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ИзраильХАМАСвойнаСектор Газа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Украина может остановить Путина, если мы предоставим необходимое оружие – Байден

США и Британия предупредили о возможных терактах в Москве

Кулеба о согласовании Залужного на должность посла: Очень логичный шаг

В Турции анонсировали визит Зеленского 8 марта

Чехия завершила сбор денег на 800 тысяч снарядов для Украины

фотоШвеция вошла в НАТО

Все новости...
Израиль
Европа просыпается
CNN: В Секторе Газа во время раздачи гуманитарной помощи погибло более сотни человек
Байден: Израиль и ХАМАС близки к соглашению о прекращении огня
Последние новости
10:03
Из четырех населенных пунктов Донецкой области принудительно эвакуируют детей − Минреинтеграции
09:47
Курс валют на 8 марта: гривня укрепилась в конце недели
09:46
Глава МВС Польши обвиняет хулиганов в столкновениях во время протестов фермеров
09:34
"Чем дольше армия воюет, тем меньше уровень подготовки солдата" - военный и историк Роман Пономаренко
09:33
фото"Смерч", КАБы, С-300: 8 марта россияне осуществили массированный обстрел Донетчины
09:27
Китайские авто среди лидеров: украинцы стали покупать все больше электрокаров
09:09
СМИ: США готовят резолюцию в Совбезе ООН по ядерному оружию в космосе
08:44
Кулеба призвал союзников отправить тренировочные миссии в Украину
08:17
В Одесской области поврежден объект инфраструктуры из-за атаки БпЛА
08:08
ВСУ за сутки обезвредили 880 захватчиков и 25 артсистем
Все новости...
Реклама: