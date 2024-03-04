Немчинов: Ветеранов надо брать на госслужбу, но без преференций на конкурсные должности

Министр кабинета министров Олег Немчинов дал разъяснения о необходимости регламентировать преимущество ветеранов войны при проведении конкурсов на госслужбу.

Источник: Немчинов в интервью "Интерфакс-Украина"

Прямая речь Немчинова: "Скажу субъективной точкой, я - как формальный ветеран 2014-2017 годов. Я не имел преференции при поступлении на государственную службу как ветеран. Но мой опыт боевых действий не идет ни в какое сравнение с тем, что сейчас ребята переживают за один день в условной Авдеевке, Бахмуте, Купянске. Но статус у нас одинаковый - участник боевых действий. Поэтому я думаю, это должна быть больше социальная работа, а не преференции.

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Потому что примеры положительной дискриминации, я не убежден, что должны работать. Нам опять потом в очередном отчете SIGMA напишут о транспарентности".

Детали: По словам министра, на государственной службе достаточно много вакансий, и кадровые службы должны их предлагать ветеранам, особенно сейчас, "пока есть специфический момент принятия на должность, пока нет восстановленной конкурсной процедуры".

Он добавил, что во многих передовых общинах есть специальные подразделения, которые занимаются социализацией ветеранов, и они могут брать данные о наличии вакансий на госслужбе и предлагать их ветеранам.

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Ранее глава Национального агентства по вопросам государственной службы Наталья Алюшина считает, что в будущем ветераны при равных квалификациях должны иметь преимущество при трудоустройстве на госслужбу.