Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

СБУ схватила российского агента, который планировал подорвать почтовое отделение в Запорожье

Станислав ПогориловВторник, 5 марта 2024, 10:45
СБУ схватила российского агента, который планировал подорвать почтовое отделение в Запорожье
Фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности в ходе спецоперации задержала российского агента, который планировал взорвать с помощью дистанционного взрывного устройства местное отделение почты в центре Запорожья.

Источник: пресс-служба СБУ, ОГП

Дословно: "В начале февраля 2024 года от российских кураторов он (подозреваемый) получил задание о совершении террористического акта в многолюдном месте Запорожья. Этот теракт должен был привести к многочисленным жертвам и разрушениям с целью нарушения общественной безопасности и запугивания населения".

Реклама:

Детали: По данным СБУ, для совершения преступления завербованный врагом еще в 2023 году местный житель в собственном доме изготовил самодельное взрывное устройство с дистанционным управлением по инструкции спецслужб страны-агрессора.

 

Готовое устройство предатель спрятал в коробках из-под фруктов, чтобы потом отправить их в грузовое отделение одного из почтовых операторов. Для конспирации злоумышленник планировал доставить "посылку" в пункт назначения не собственноручно, а через частного перевозчика. После получения сообщения о доставке "заказа" на почту фигурант должен был привести взрывчатку в действие с помощью телефонного звонка.

Оккупанты надеялись, что подрыв учреждения приведет к многочисленным жертвам среди гражданского населения и распространит панические настроения в прифронтовом городе.

ВИДЕО ДНЯ
 

Злоумышленника разоблачили на этапе подготовки - это позволило пошагово задокументировать его преступные действия, "перехватить" отправления со взрывчаткой и задержать ее владельца.

Кроме того, в ходе расследования Служба безопасности установила, что дополнительной задачей российского агента было выявление мест массового сосредоточения личного состава и техники ВСУ.

 

Во время обысков в доме и автомобиле задержанного изъяты предметы и компоненты для создания самодельного взрывного устройства. Также у него обнаружена компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами преступных действий.

Сейчас следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Темы: СБУтерактЗапорожьевойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области

видео Журналисты в Польше сняли ее торговлю с Россией: их задержали, забрали имущество и депортировали − СМИ

Российские добровольцы анонсировали удары по армии РФ в Белгороде и Курске

Трамп и Байден победили на праймериз: будут баллотироваться от своих партий

Судья Булка из Франковска получил 6 лет тюрьмы за взятку в 5 тысяч евро

Путин намекнул, что готов к ядерной войне против Запада

Все новости...
СБУ
СБУ завершила расследование госизмены Мураева: дело пошло в суд
Шпионил за ПВО и логистикой ВСУ: СБУ задержала вражеского информатора в Днепре
СБУ объявила подозрение российским генералам, приказавшим заминировать "зерновой коридор"
Последние новости
15:36
Италия ведет переговоры с китайской Chery о запуске завода по производству авто - Reuters
15:27
Оккупанты задержали крымскотатарского активиста Дудакова
15:25
Глава молдовской Гагаузии заявила, что договаривалась в РФ о дешевом газе и "бонусах к зарплатам"
15:23
Около 290 км: Пентагон может передать Украине ракеты ATACMS большей дальности -WSJ
15:20
Украине грозит миллиардный дефицит бюджета из-за европейского углеродного тарифа
15:07
В ОГА показали, как строят оборонительные рубежи на севере Ровенской области
15:05
ЕС принял закон об ИИ: компании считают его слишком строгим
15:02
Шуфрича оставили в СИЗО до 11 мая  
15:01
Собирала деньги для оккупантов: в Украине будут судить чемпионку мира по сумо
15:00
Две трети бюджета украинцы тратят на еду и обязательные платежи – исследование Deloitte
Все новости...
Реклама: