12 тысяч долларов за пересечение границы: задержали 9 уклонистов, которые пытались попасть в Венгрию
Вторник, 5 марта 2024, 11:57
Госпогранслужба задержала 9 мужчин из разных областей Украины, которые пытались незаконно попасть в Венгрию.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Дословно: "Группа из 9 нарушителей пыталась пробраться в Венгрию. Мужчин из разных областей Украины остановили в полночь вблизи границы".
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Детали: Как отмечается, каждый из уклонистов заплатил перевозчикам от 8 до 12 тысяч долларов.
Правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях. Причастных к незаконной схеме устанавливают.
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