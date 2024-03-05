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12 тысяч долларов за пересечение границы: задержали 9 уклонистов, которые пытались попасть в Венгрию

"Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 11:57
12 тысяч долларов за пересечение границы: задержали 9 уклонистов, которые пытались попасть в Венгрию
Скриншот, ГПСУ

Госпогранслужба задержала 9 мужчин из разных областей Украины, которые пытались незаконно попасть в Венгрию.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Дословно: "Группа из 9 нарушителей пыталась пробраться в Венгрию. Мужчин из разных областей Украины остановили в полночь вблизи границы".

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Детали: Как отмечается, каждый из уклонистов заплатил перевозчикам от 8 до 12 тысяч долларов.

Правоохранители составили протоколы об административных правонарушениях. Причастных к незаконной схеме устанавливают.



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Темы: Пограничная службауклонисты
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