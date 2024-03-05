Все больше украинцев воспринимает контроль со стороны государства интернет-источников ограничением свободы − КМИС

Если бы государство усилило контроль над информацией в интернет-источниках, то половина украинцев считали бы такие действия ограничением их прав и свобод.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 17-23 февраля

Дословно КМИС: "В июле 2022 года большинство украинцев − 60% − соглашались, что для укрепления защиты от врага государство должно активнее контролировать информацию в интернет-источниках. В то же время выступали против и считали это ограничением прав и свобод − 30%. К февралю 2024 года ситуация существенно изменилась: сейчас больше тех, кто воспринимает попытки активных действий государства в отношении интернет-источников как ограничение прав и свобод − 49%".

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Детали: В то же время до 44% уменьшилась доля тех, кто считает, что для укрепления безопасности следовало бы более активно контролировать информацию в интернет-источниках.

ИнфографИка КМИС

Среди тех, кто пользуется Телеграмм-каналами для получения информации о боевых действиях, 43% соглашаются, что для укрепления защиты от врага государство должно более активно контролировать информацию в интернет-источниках.

В то же время среди тех, кто не пользуется Телеграмм-каналами, 46% считали бы такие действия государства как ограничение прав и свобод граждан.

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Социологи объясняют, что отсутствие связи межу отношением к ограничениям и использованием ТГ-каналов (и сайтов) связано, скорее всего, с тем, что они спрашивали не о закрытии, а о контроле.

ИнфографИка КМИС

"Респонденты могли думать, что их это не касаются, потому что они пользуются "правильными" каналами или сайтами", − говорят социологи.

ИнфографИка КМИС

Исполнительный директор КМИС Антон Грушецкий заявил, что снижение с 2022 года доли тех, кто поддерживает более активный контроль государством информации в интернет-источниках, скорее всего, является следствием общего снижения доверия граждан к органам власти. В результате этого многие граждане могут воспринимать такие инициативы как попытки цензуры и политические инструменты для приглушения голосов критиков власти.

Он напомнил, что в мае 2022 года 68% считали, что власть не стоит критиковать, а в конце 2023 года уже 70% считали, что, наоборот, стоит критиковать возможные неудачные решения или действия власти.

Исследование проходило 17-23 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров опросили 1 052 респондента в возрасте от 18 лет, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).

В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,4% для показателей, близких к 50%, 3,0% для показателей, близких к 25%, 2,1% − для показателей, близких к 10%, 1,5% − для показателей, близких к 5%.

КМИС подчеркивает, что в условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. В частности, в мае 2022 года среди всех опрошенных респондентов 2,5-4% проживали на оккупированных после 24 февраля территориях (и это соответствовало проценту тех, кто там проживает, потому что генерация номеров телефонов была случайной), а сейчас из-за отключения оккупантами телефонной связи в выборку не попал ни один респондент, который бы сейчас проживал в оккупированных населенных пунктах (вместе с этим из всего 1 052 респондентов 33 респондента до 24 февраля 2022 года проживали в населенном пункте, который сейчас оккупирован).

Несмотря на это социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.