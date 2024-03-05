Три дня бродил по горам и едва не погиб: возле границы обнаружили обессиленного мужчину

Военнослужащие Чопского отряда нашли вблизи украинско-словацкой границы обессиленного мужчину, который планировал незаконно пересечь госграницу.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Пограничный наряд отделения "Княгиня", который патрулировал горный участок, во время несения службы увидел человека, который лежал на земле. Правоохранители заметили, что мужчина крайне истощен и, прежде всего, дали ему пить и накормили.

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Задержанный рассказал, что уже три дня блуждал в горах без еды и воды. 30-летний винничанин намеревался пробраться в Словакию.

Он самостоятельно проложил маршрут по онлайн картам. Преодолевая сложную местность, мужчина не удержался на скале и упал с крутого склона. Во время падения он потерял мобильный телефон, поэтому не мог позвонить и позвать на помощь.

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Он пытался продолжать движение, однако, из-за полученных при падении травм, передвигался медленно, порой полз и на третий день голода и обезвоживания смог преодолеть лишь 500 метров. Когда его нашли пограничники, мужчина совсем потерял силы и заснул на земле.

Мужчине оказали неотложную помощь и вызвали скорую. В то же время на правонарушителя составили административно-процессуальные документы за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Дело будет передано в суд