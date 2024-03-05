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Из Тисы достали тело 21-летнего прикарпатца

Валентина РоманенкоВторник, 5 марта 2024, 16:48
Из Тисы достали тело 21-летнего прикарпатца
фото ГПСУ

На Закарпатье из Тисы вытащили тело молодого прикарпатца.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Утром 5 марта во время патрулирования речного участка границы пограничный наряд отделения "Солотвино" обнаружил в Тисе тело человека без признаков жизни.

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К месту происшествия пограничники вызвали сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полиции.

Тело достали из воды. Погибшим оказался житель Ивано-Франковской области 2002 года рождения (по данным УП, ему полных 21 год).

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Пограничники отмечают, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину, на участке ответственности Мукачевского пограничного отряда это уже 21 случай гибели человека при попытке переплыть реку, по которой проходит граница с Румынией.

Темы: уклонистыПограничная служба
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