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Франция присоединится к Чехии в закупке 800 тысяч снарядов для Украины

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 5 марта 2024, 18:40
Франция присоединится к Чехии в закупке 800 тысяч снарядов для Украины
Емманюель Макрон. Фото: Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал чешскую инициативу по поставкам 800 тысяч артиллерийских снарядов в Украину из стран за пределами ЕС.

Источник: Макрон 5 марта в Праге после встречи с президентом Чехии Петром Павелом, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Президент Франции сказал, что инициатива Чехии "чрезвычайно полезна, мы ее поддерживаем и будем принимать в ней участие" "Она заключается в том, чтобы искать боеприпасы везде, где они доступны и совместимы с оборудованием, которое мы передали (Украине. – Ред.)", – добавил он.

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Говоря о том, откуда брать средства на финансирование плана Чехии, Макрон предположил, что это может быть "двусторонняя мобилизация, это может быть сотрудничество с третьими сторонами, двустороннее финансирование".

"Так же это может быть европейское финансирование, финансирование из Европейского фонда мира, которое может быть частично мобилизовано для этой инициативы", – предположил президент Франции.

Напомним: На Мюнхенской конференции по безопасности чешский президент Петр Павел заявил, что Чехия нашла до 800 тысяч снарядов стандартного калибра НАТО, которые может за несколько недель отправить в Украину, если получит финансирование для доставки.

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Чешское Министерство обороны ранее заявило, что координирует усилия и заручилось предварительными обязательствами со стороны Канады и Дании, а также других стран, которые не захотели, чтобы их называли.

Публично об участии заявили Нидерланды, которые передали на закупку боеприпасов 250 миллионов евро, и Бельгия, которая передаст 200 миллионов евро.

Темы: ФранцияЧехияУкраинаоружие
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