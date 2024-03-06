ЗСУ за минулу добу відмінусували ще 1 250 окупантів і 21 танк
Середа, 6 березня 2024, 07:56
Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресору Росії − лише за минулу добу вони знешкодили 1 250 загарбників, знищили 50 артилерійських систем, 40 ББМ та 21 танк.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:
Реклама:
- особового складу − близько 420 270 (+1 250) осіб,
- танків − 6 678 (+21) од,
- бойових броньованих машин − 12 728 (+40) од,
- артилерійських систем − 10 308 (+50) од,
- РСЗВ − 1 008 (+1) од,
- засобів ППО − 701 (+1) од,
- літаків − 347 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 921 (+58) од,
- крилатих ракет − 1 918 (+1) од,
- кораблів/катерів − 26 (+1) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 13 479 (+56) од,
- спеціальної техніки − 1 642 (+12) од.
Дані уточнюються.