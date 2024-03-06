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ЗСУ за минулу добу відмінусували ще 1 250 окупантів і 21 танк

Ірина БалачукСереда, 6 березня 2024, 07:56
ЗСУ за минулу добу відмінусували ще 1 250 окупантів і 21 танк
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Сили оборони продовжують завдавати втрат країні-агресору Росії − лише за минулу добу вони знешкодили 1 250 загарбників, знищили 50 артилерійських систем, 40 ББМ та 21 танк.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 06.03.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу − близько 420 270 (+1 250) осіб,
  • танків − 6 678 (+21) од,
  • бойових броньованих машин − 12 728 (+40) од,
  • артилерійських систем − 10 308 (+50) од,
  • РСЗВ − 1 008 (+1) од,
  • засобів ППО − 701 (+1) од,
  • літаків − 347 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 921 (+58) од,
  • крилатих ракет − 1 918 (+1) од,
  • кораблів/катерів − 26 (+1) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 13 479 (+56) од,
  • спеціальної техніки − 1 642 (+12) од.

Дані уточнюються.

Теми: втрати у війніРосія
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