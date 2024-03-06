МИД Венгрии: Орбан хочет обсудить с Трампом прекращение войны в Украине
Среда, 6 марта 2024, 15:02
Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что премьер-министр Виктор Орбан хочет обсудить во Флориде на этой неделе с бывшим президентом США Дональдом Трампом, как прекратить войну в Украине.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: По словам Сийярто, встреча с Трампом также будет сосредоточена на двусторонних связях между Венгрией и США.
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Венгерский министр утверждает, что переговоры о прекращении войны неизбежны, поскольку "Киев не может победить Россию", а "Россия не может победить весь Запад".
Хотя Орбан призвал к немедленному прекращению огня, он не предложил никаких планов по завершению войны РФ против Украины.
Предистория:
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- Орбан в предыдущие годы участвовал в нескольких протрамповских событиях и прямо высказывался за его переизбрание президентом. Он говорил, в том числе, что "если бы Трамп был президентом, война бы не началась" в Украине и возвращение Трампа "принесет мир". Трамп в ответ хвалил Орбана.
- СМИ ранее сообщали, что Трамп планирует принять премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 8 марта на своем курорте Мар-а-Лаго во Флориде.