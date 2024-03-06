МИД Венгрии: Орбан хочет обсудить с Трампом прекращение войны в Украине

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что премьер-министр Виктор Орбан хочет обсудить во Флориде на этой неделе с бывшим президентом США Дональдом Трампом, как прекратить войну в Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По словам Сийярто, встреча с Трампом также будет сосредоточена на двусторонних связях между Венгрией и США.

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Венгерский министр утверждает, что переговоры о прекращении войны неизбежны, поскольку "Киев не может победить Россию", а "Россия не может победить весь Запад".

Хотя Орбан призвал к немедленному прекращению огня, он не предложил никаких планов по завершению войны РФ против Украины.

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