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Захарова возмутилась из-за отказа послов ЕС встречаться с Лавровым

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 6 марта 2024, 16:49
Захарова возмутилась из-за отказа послов ЕС встречаться с Лавровым
Представительница МИД России Мария Захарова, фото: Getty Images

Представительница МИД России Мария Захарова заявила, что требует от европейских дипломатов объяснений, как они собираются выполнять свою работу, после отказа от встречи с Сергеем Лавровым. 

Источник: как пишет "Европейская правда", со ссылкой на российский "Интерфакс", об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова

Детали: Ранее на этой неделе Лавров заявил, что послы стран ЕС отклонили его приглашение на встречу, на которой он хотел посоветовать им "не вмешиваться в предстоящие президентские выборы в России".

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"Вывод очевиден: они не интересуются контактами с официальными властями РФ в целом... По линии ЕС давали комментарий, что это нормальная дипломатическая практика. Да нет, это аномальная, алогичная практика, разрушающая принципы направления послов. Это в принципе ставит под вопрос задачи диппредставительств этих стран... В чем они тогда видят смысл своего пребывания в нашей стране?" – возмутилась Захарова.

Она также напомнила, что западные дипломаты ("представители стран НАТО") ходили на ряд акций в России, на резонансные судебные процессы, на встречи со студентами.

"Митинги – это что, компетенция? Они занимались шпионской деятельностью... Как они ездят общаются со студентами. Но общаются не о своих странах и не объясняют, почему они проводят русофобский курс, а лишь пытаются повлиять на позицию нашей молодежи в собственных интересах...

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То коллективно, взявшись за руки, ходят в суды. Это наши внутренние дела. Мне всегда хотелось их спросить, если западные послы ходят в суды по делу, касающемуся граждан нашей страны, а суды на территории РФ, то их надо и квалифицировать как соучастников. Какая может быть поддержка в суде гражданину другой страны, если не стоит вопрос о вовлеченности этих иностранцев в его судьбу? А это стало вообще нормой", – возмущается Захарова.

Она заявила, что МИД РФ ожидает от дипломатов объяснений, "что они делают в России, в чем видят свои функции и как собираются строить работу".

Недавно спикер МИД РФ также заявила, что Германия "недостаточно денацифицирована" после слития роспропагандой разговора немецких генералов о том, какой вред ракеты Taurus теоретически могут нанести Керченскому мосту.

Читайте также: Taurus для "Крымского моста": все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов.

Темы: Росcия
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