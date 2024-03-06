В больнице умер мужчина, пострадавший в результате удара РФ по Киеву 7 февраля
Среда, 6 марта 2024, 13:25
Количество погибших от ракетной атаки России на Киев 7 февраля 2024 года возросло до 6. В больнице умер Юрий Носов, который получил тяжелые травмы из-за вражеского обстрела.
Источник: "Суспільне" со ссылкой на родственницу погибшего Оксану Ткачук
Детали: Сообщается, что в больнице умер Юрий Носов, который был тяжело травмирован после возгорания в многоэтажке в Голосеевском районе. За его жизнь почти три недели боролись врачи. Во время этой атаки также погибла его дочь.
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Предыстория:
- Утром 7 февраля 2024 года Россия нанесла ракетный удар по Украине, по всей территории страны объявляли воздушную тревогу. Взрывы прогремели в Киеве. Ранее сообщалось, что в столице в результате ракетного удара погибли 5 человек, еще 38 получили ранения.