В больнице умер мужчина, пострадавший в результате удара РФ по Киеву 7 февраля

Количество погибших от ракетной атаки России на Киев 7 февраля 2024 года возросло до 6. В больнице умер Юрий Носов, который получил тяжелые травмы из-за вражеского обстрела.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на родственницу погибшего Оксану Ткачук

Детали: Сообщается, что в больнице умер Юрий Носов, который был тяжело травмирован после возгорания в многоэтажке в Голосеевском районе. За его жизнь почти три недели боролись врачи. Во время этой атаки также погибла его дочь.

Реклама:

Предыстория: