Маск пообещал не давать денег кандидатам в президенты США

Американский миллиардер, владелец Tesla, Space X и соцсети X Илон Маск обещает, что ни одному кандидату на выборах президента США не даст денег на предвыборную кампанию.

Источник: Маск в X, сообщает "Европейская правда"

Детали: Комментируя свою встречу с Дональдом Трампом – скорее всего, следующим кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, – Маск написал: "Чтобы быть предельно ясным, я не жертвую деньги ни одному из кандидатов в президенты США".

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Комментарии Маска не исключают пожертвований в пользу политических комитетов (организаций со специальным статусом в США, которые собирают средства на политические кампании) или на другие политические цели, объясняет Bloomberg.

Тем не менее, это заявление все равно является ударом для Трампа, который испытывает серьезные финансовые трудности из-за ряда судебных исков и в конце прошлой недели в поисках дополнительных средств встретился с Маском и несколькими состоятельными донорами республиканцев.

Последняя соперница Трампа в Республиканской партии, Никки Хейли, выбыла из гонки ранее в среду, практически обеспечив экс-президенту номинацию от республиканцев.