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Над Брянской областью РФ были сбиты два украинских дрона – губернатор

Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 марта 2024, 05:20
Над Брянской областью РФ были сбиты два украинских дрона – губернатор
Украинский дрон-камикадзе "Гром", иллюстративное фото Армияинформ

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о сбитии якобы украинских дронов в двух регионах.

Источник: Богомаз в Телеграмм

Прямая речь: "Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом".

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Что предшествовало: Власти Тульской области России заявили, что в ночь на 7 марта над областью были сбиты два беспилотника.

Темы: Росcиябеспилотники
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