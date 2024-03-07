Над Брянской областью РФ были сбиты два украинских дрона – губернатор

Губернатор Брянской области РФ Александр Богомаз заявил о сбитии якобы украинских дронов в двух регионах.

Источник: Богомаз в Телеграмм

Прямая речь: "Два беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Клинцовским районом и Новозыбковским городским округом".

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Что предшествовало: Власти Тульской области России заявили, что в ночь на 7 марта над областью были сбиты два беспилотника.