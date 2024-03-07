Разведка Британии: РФ не в состоянии провести наступление на Часов Яр, который хочет захватить
По данным разведки Великобритании, целью российских захватчиков является захват города Часов Яр в Донецкой области, но они вряд ли способны провести наступление, несмотря на тактические успехи.
Источник: разведывательный обзор британского Минобороны за 7 марта, сообщает "Европейская правда"
Дословно: "Несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, очень маловероятно, что российские войска пока способны осуществить полномасштабное наступление на этот населенный пункт".
Детали: Как отметили в ведомстве, сейчас российские оккупанты продолжают атаки с целью расширения контроля над городом Бахмут, который они захватили в мае прошлого года.
По данным ведомства, оккупационная российская армия продвинулась вперед и заняла восточные части села Ивановское, а также атакует украинские позиции в Богдановке.
На этом направлении ближайшей оперативной целью России почти наверняка является захват Часового Яра, расположенного примерно в 5 км от линии фронта.
Что предшествовало:
- В предыдущем обзоре разведка Великобритании проанализировала потери РФ в Черноморском регионе за последние пять недель.
- Также британская разведка заявила, что в течение февраля 2024 года Россия пыталась атаковать региональные энергетические объекты в Украине – и несмотря на это, украинская энергосистема поддерживает стабильную работу сети.