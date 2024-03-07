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Разведка Британии: РФ не в состоянии провести наступление на Часов Яр, который хочет захватить

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 7 марта 2024, 12:53
Разведка Британии: РФ не в состоянии провести наступление на Часов Яр, который хочет захватить
Фото: Getty Images

По данным разведки Великобритании, целью российских захватчиков является захват города Часов Яр в Донецкой области, но они вряд ли способны провести наступление, несмотря на тактические успехи.

Источник: разведывательный обзор британского Минобороны за 7 марта, сообщает "Европейская правда"

Дословно: "Несмотря на некоторые постепенные тактические успехи, очень маловероятно, что российские войска пока способны осуществить полномасштабное наступление на этот населенный пункт".

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Детали: Как отметили в ведомстве, сейчас российские оккупанты продолжают атаки с целью расширения контроля над городом Бахмут, который они захватили в мае прошлого года.

По данным ведомства, оккупационная российская армия продвинулась вперед и заняла восточные части села Ивановское, а также атакует украинские позиции в Богдановке.

На этом направлении ближайшей оперативной целью России почти наверняка является захват Часового Яра, расположенного примерно в 5 км от линии фронта.

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Что предшествовало:

  • В предыдущем обзоре разведка Великобритании проанализировала потери РФ в Черноморском регионе за последние пять недель.
  • Также британская разведка заявила, что в течение февраля 2024 года Россия пыталась атаковать региональные энергетические объекты в Украине – и несмотря на это, украинская энергосистема поддерживает стабильную работу сети.

Темы: Донецкая областьвойнаРосcия
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