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WSJ написало о недостаточной подготовке фортификаций в Украине перед наступлением РФ

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 7 марта 2024, 10:20
WSJ написало о недостаточной подготовке фортификаций в Украине перед наступлением РФ
ФОТО: "АРМІЯІНФОРМ"

Кампания Украины по строительству укреплений на дала значительных результатов, а украинские войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под обстрелами.

Источник: The Wall Street Journal

Дословно: "В ноябре Украина объявила о начале кампании по строительству разветвленной сети фортификационных сооружений вдоль линии фронта, особенно в районе Авдеевки. Президент Владимир Зеленский призвал ускорить строительство и призвал частные компании и доноров присоединиться к нему.

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...Но западные чиновники и украинские солдаты говорят, что эта кампания не дала значительных результатов, и отсутствие прогресса становится проблемой для Украины, поскольку Россия усиливает свои атаки. За последние дни она вытеснила украинские силы из ряда сел к западу от Авдеевки, хотя холмы и водоемы чуть дальше на запад могут служить естественными препятствиями для Киева, которые защитят.

Москва знает, что украинским подразделениям не хватает свежих солдат и боеприпасов. США и Европа не в состоянии быстро перевооружить Киев. 

Украинские официальные лица и военное командование говорят, что нынешняя тактика России по зондирующим атакам имеет целью воспользоваться инициативой Москвы на поле боя перед тем, что они считают вероятным большим российским наступлением уже этой весной".

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Детали: WSJ отмечает, что захват Авдеевки является наиболее значимой победой Москвы на поле боя за почти год. 

Украинские военные, как пишет издание, пытаясь дать отпор, накапливают боеприпасы и ищут возможности нанести удар по российским войскам с ходу - подход, известный как активная оборона. 

Дословно: "Солдаты в этом районе (на Авдеевском направлении - ред.) говорят, что войска, предназначенные для выполнения боевых задач, вынуждены рыть окопы, часто под обстрелами. Сложность задачи заключается в том, что одной только живой силы недостаточно.

...Построение физической обороны сейчас жизненно важно для Украины, не в последнюю очередь потому, что она также пытается мобилизовать войска

До сих пор страна проводила необычную политику, призывая в армию только мужчин в возрасте от 27 лет и освобождая от призыва всех, кто моложе этого возраста.

Родители трех и более детей, лица, ухаживающие за людьми с ограниченными возможностями, и работники критически важных отраслей освобождаются от призыва. В большинстве стран военная служба является более распространенной для мужчин и женщин, начиная с 18 лет".

Напомним:

Темы: войнастроительство
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