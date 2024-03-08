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Схемы: Марченко открыла киностудию в РФ, ее директором является бывший продюсер "Україна має талант"

"Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 17:23
Схемы: Марченко открыла киностудию в РФ, ее директором является бывший продюсер Україна має талант
Скрин из фильма "Паломница"

Жена бывшего депутата от запрещенной ОПЗЖ и кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука Оксана Марченко открыла в России киностудию. Ее директором стал бывший продюсер шоу "Украина имеет талант" - Алексей Басманов. 

Источник: расследование проекта "Схемы"

Детали: По данным журналистов, осенью 2023 года была зарегистрирована компания "Вервица Фильм", специализирующаяся на производстве кинофильмов и видеофильмов и телевизионных программ. Учредителями этой компании является российское АО "Ренессанс" (99,99%), владелицей которого указана Оксана Марченко, и гражданин РФ Басманов Алексей Сергеевич (0,01%).

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Журналисты выяснили, что Алексей Басманов работал в Украине вместе с Оксаной Марченко в талант-шоу "Украина имеет талант", был его линейным продюсером.

Расследователей добавляют, что получить комментарии от Алексея Басманова и Оксаны Марченко им пока не удалось. Однако его бывшие коллеги рассказали, что он участвовал в производстве фильмов из цикла "Паломница" Оксаны Марченко. По их словам, эта работа Басманову очень понравилась.

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Темы: МедведчукМарченкоРосcия
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