Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Первая премия "УП100. Сила женщин". Успейте приобрести билеты

Вице-спикер парламента Словакии заявил, что Россия "не агрессор" и "защищает свои интересы"

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 8 марта 2024, 18:26
Вице-спикер парламента Словакии заявил, что Россия не агрессор и защищает свои интересы
Андрей Данко, фото: Getty Images

Заместитель председателя Национального совета Словакии, лидер ультраправой Словацкой народной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что Россия "не является агрессором" в полномасштабной войне против Украины, а "защищает свои интересы".

Источник: Данко в интервью словацкому вещателю RTVS, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, кто является агрессором в полномасштабном вторжении России в Украину в феврале 2022 года, лидер SNS заявил, что "жизнь не черно-белая" и к этому "приложили руку все, даже украинцы, которые не смогли разобраться с русским национальным меньшинством".

Реклама:

Прямая речь Данко: "Русские пришли на эту территорию с чувством помощи своей нации".

Больше деталей: Когда ведущий напомнил вице-председателю парламента Словакии о нарушении Россией международного права, тот ответил, что международное право нарушает также Израиль, и риторически спросил, сколько раз международное право нарушали США.

"Становиться на сторону Украины – это не решение проблемы, поскольку это лишь эскалация напряженности... Россия не является агрессором, она защищает свои интересы", – считает словацкий политик.

ВИДЕО ДНЯ

Предистория:

  • В словацкие власти не впервые звучат противоречивые заявления относительно полномасштабной российско-украинской войны.
  • Во вторую годовщину военного вторжения России в Украину в феврале Фицо, например, заявил, что война началась в 2014 году "с разгула украинских неонацистов". Он утверждал, что стратегия Запада в отношении конфликта не работает, что на войне гибнут славяне, а Запад наблюдает за этим, не имея мирного плана от Европейского Союза.
  • Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова считает, что премьер-министр Словакии Фицо своими высказываниями помогает Кремлю.

Темы: СловакияРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов на закупку дронов

ЕС раскритиковал российские "выборы": без оппозиции, с ограничениями и на оккупированных территориях Украины

Боррель анонсировал важные решения глав МИД ЕС относительно Украины

На польско-немецкой границе образовались большие пробки из-за блокады фермеров

Путин после "перевыборов" пугает Третьей мировой в случае конфликта РФ с НАТО

CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского

Все новости...
Словакия
Фицо считает, что Чехия поставила под угрозу отношения со Словакией из-за разных взглядов на войну РФ против Украины 
Фицо похвалил встречу главы МИД Словакии с Лавровым
Лидеры "Вышеградской четверки" разошлись во взглядах относительно агрессии РФ против Украины
Последние новости
13:33
Несмотря на уменьшение налогоплательщиков в IT, сумма поступлений из индустрии увеличилась
13:25
В Киеве и области до среды ожидаются дожди с мокрым снегом, дальше – тепло
13:23
Кабмин одобрил план реформ: за их выполнение Украина получит 50 млрд от ЕС
13:17
"Укрнафта" и АРМА подписали акты приема передачи активов Glusco
13:14
видеоВ Тисе обнаружили тело 33-летнего мужчины
13:10
Зеленский пригласил Индонезию присоединиться к участию в Глобальном саммите мира
12:59
"С юга на север": на Мальтийской биеннале открыли украинский павильон
12:57
Глава МИД Германии считает голосование за Путина "выборами без выбора"
12:56
Правительство выделило дополнительные 5 миллиардов на закупку дронов
12:42
фотоПредлагал $9000 взятки, чтобы выехать за границу: правоохранители задержали уклониста
Все новости...
Реклама: