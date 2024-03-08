Вице-спикер парламента Словакии заявил, что Россия "не агрессор" и "защищает свои интересы"

Заместитель председателя Национального совета Словакии, лидер ультраправой Словацкой народной партии (SNS), которая входит в правительственную коалицию, Андрей Данко заявил, что Россия "не является агрессором" в полномасштабной войне против Украины, а "защищает свои интересы".

Источник: Данко в интервью словацкому вещателю RTVS, сообщает "Европейская правда"

Детали: На вопрос о том, кто является агрессором в полномасштабном вторжении России в Украину в феврале 2022 года, лидер SNS заявил, что "жизнь не черно-белая" и к этому "приложили руку все, даже украинцы, которые не смогли разобраться с русским национальным меньшинством".

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Прямая речь Данко: "Русские пришли на эту территорию с чувством помощи своей нации".

Больше деталей: Когда ведущий напомнил вице-председателю парламента Словакии о нарушении Россией международного права, тот ответил, что международное право нарушает также Израиль, и риторически спросил, сколько раз международное право нарушали США.

"Становиться на сторону Украины – это не решение проблемы, поскольку это лишь эскалация напряженности... Россия не является агрессором, она защищает свои интересы", – считает словацкий политик.

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