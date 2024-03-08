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С временно оккупированных территорий вернули еще 10 детей

Татьяна ОлейникПятница, 8 марта 2024, 18:39
С временно оккупированных территорий вернули еще 10 детей
ЭВАКУАЦИЯ. ФОТО ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ С TELEGRAM ГСЧС

Команда Save Ukraine вернула на подконтрольную Украине территорию еще 10 детей, которые после полномасштабного вторжения России оказались в оккупации.

Источник: основатель и руководитель благотворительной организации Save Ukraine Николай Кулеба в Telegram

Прямая речь Кулебы: "10 украинских детей, которые после 24 февраля оказались в оккупации, удалось спасти и вернуть в Украину команде Save Ukraine. Дети после продолжительной разлуки наконец-то смогли обнять своих самых родных, и сейчас все семьи в безопасности".

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Детали: Основатель организации также рассказал истории детей, вынужденных посещать русские школы в оккупации. Там их заставляли писать письма русским солдатам, учиться по русским учебникам.

В частности, также удалось вывезти девочку, которая родилась уже в оккупации.

Прямая речь Кулебы: "Каждый раз, когда обращаются к нам за помощью, мы понимаем все риски и всю опасность для детей. Там, под властью оккупанта, наши дети лишены каких-либо прав и обычного счастливого детства. Поэтому времени на промедление нет. Мы сразу нет. Мы сразу. начинаем действовать. На сегодняшний день это уже 261 ребенок, спасенный из России и оккупации нашей организацией".

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Темы: эвакуациядетиоккупация
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