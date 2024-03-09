ЦНС: В России ракетное производство отстает на 6 месяцев благодаря "Кибер сопротивлению" 

Силы обороны получили от активистов "Кибер сопротивления" документацию российских производителей ракет: стали известны фирмы-прокладки, через которые покупали необходимые запчасти для изготовления оружия.

Источник: Центр национального сопротивления (ЦНС)

Детали: В частности в распоряжении киберспециалистов есть документация "Специального технического центра" и "Дубненского машиностроительного завода", где "простые русские" изготавливают оружие для убийства украинцев.

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Дословно: "Операция длилась более года, и теперь в распоряжении соответствующих органов есть данные для блокировки фирм-прокладок и расширения санкций, ведь РФ не способна изготавливать современные ракеты самостоятельно из-за технологической отсталости".

Еще детали: В общем, российский ВПК сейчас ищет новые пути поставки, а госзаказ по ракетной программе впервые с 2022 года задерживается на 4-6 месяцев.

Результатом операции киберактивистов стали сорванные планы по уничтожению энергетической инфраструктуры и сохраненные жизни украинцев.