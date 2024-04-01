Премьеру Израиля провели операцию по удалению грыжи
Понедельник, 1 апреля 2024, 03:48
Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху провели успешную операцию по удалению грыжи.
Источник: The Times of Israel со ссылкой на сообщение иерусалимской больницы "Хадасса" и Офис премьер-министра
Прямая речь директора отделения общей хирургии больницы и лечащего хирурга: "Он (Нетаньяху – ред.) проснулся, выздоравливает и общается со своей семьей".
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Детали: По словам врача, операция прошла по плану.
По данным Офиса премьер-министра, грыжа была обнаружена во время планового осмотра в субботу вечером.
В канцелярии не сообщили, в какой именно части тела была обнаружена грыжа.
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Во время операции 74-летний Нетаньяху находился под общим наркозом.
На время операции премьера его обязанности исполнял министр юстиции Ярив Левин.