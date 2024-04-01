Премьеру Израиля провели операцию по удалению грыжи

Премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху провели успешную операцию по удалению грыжи.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на сообщение иерусалимской больницы "Хадасса" и Офис премьер-министра

Прямая речь директора отделения общей хирургии больницы и лечащего хирурга: "Он (Нетаньяху – ред.) проснулся, выздоравливает и общается со своей семьей".

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Детали: По словам врача, операция прошла по плану.

По данным Офиса премьер-министра, грыжа была обнаружена во время планового осмотра в субботу вечером.

В канцелярии не сообщили, в какой именно части тела была обнаружена грыжа.

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Во время операции 74-летний Нетаньяху находился под общим наркозом.

На время операции премьера его обязанности исполнял министр юстиции Ярив Левин.