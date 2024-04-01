Прем'єру Ізраїлю провели операцію з видалення грижі
Понеділок, 1 квітня 2024, 03:48
Прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу провели успішну операцію з видалення грижі.
Джерело: The Times of Israel із посиланням на повідомлення єрусалимської лікарні "Хадасса" та Офіс прем'єр-міністра
Пряма мова директора відділення загальної хірургії лікарні і лікуючого хірурга: "Він (Нетаньягу – ред.) прокинувся, одужує і спілкується зі своєю сім'єю".
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Деталі: За словами лікаря, операція пройшла за планом.
За даними Офісу прем'єр-міністра, грижа була виявлена під час планового огляду в суботу ввечері.
У канцелярії не повідомили, в якій саме частині тіла була виявлена грижа.
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Під час операції 74-річний Нетаньягу перебував під загальним наркозом.
На час операції прем’єра його обов’язки виконував міністр юстиції Ярів Левін.