Прем'єру Ізраїлю провели операцію з видалення грижі

Прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу провели успішну операцію з видалення грижі.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на повідомлення єрусалимської лікарні "Хадасса" та Офіс прем'єр-міністра

Пряма мова директора відділення загальної хірургії лікарні і лікуючого хірурга: "Він (Нетаньягу – ред.) прокинувся, одужує і спілкується зі своєю сім'єю".

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Деталі: За словами лікаря, операція пройшла за планом.

За даними Офісу прем'єр-міністра, грижа була виявлена під час планового огляду в суботу ввечері.

У канцелярії не повідомили, в якій саме частині тіла була виявлена грижа.

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Під час операції 74-річний Нетаньягу перебував під загальним наркозом.

На час операції прем’єра його обов’язки виконував міністр юстиції Ярів Левін.