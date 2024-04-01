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Помощь в кредит − спикер Джонсон анонсировал нововведения в проекте поддержки Украины

Ирина Балачук, Иванна КостинаПонедельник, 1 апреля 2024, 10:14
Помощь в кредит − спикер Джонсон анонсировал нововведения в проекте поддержки Украины
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. Фото из Facebook

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сообщил, что пакет по помощи Украине будет включать "некоторые важные нововведения", например, возможность предоставления помощи в кредит.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: Джонсон заявил, что он, имея исторически узкое большинство в Палате представителей, оказался в сложном положении, но при этом добавил, что он работал в течение текущего рабочего периода над разработкой пакета и планирует вынести его на голосование, когда Палата представителей вернется к работе.

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Прямая речь Джонсона: "Когда дело доходит до дополнительного финансирования, мы работаем над достижением консенсуса. Мы говорили со всеми членами, особенно сейчас, во время работы в округе. Когда мы вернемся после этого периода работы, мы будем продвигать продукт, но я думаю, что он будет иметь некоторые важные нововведения".

Детали: В качестве примера он привел возможность предоставления кредита Украине. Издание отмечает, что эта идея приобрела определенную популярность в начале марта как способ поддержать Украину таким образом, чтобы уменьшить беспокойство республиканцев относительно предоставления большей помощи.

Джонсон также упомянул о законе "REPO для украинцев", который уполномочивает президента арестовывать российские суверенные активы, замороженные в США, и передавать их Украине для использования против России.

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"Даже президент Трамп говорил о кредитной концепции, где ... мы не просто предоставляем иностранную помощь. Мы устанавливаем такие отношения, чтобы они могли вернуть ее нам, когда придет время", − сказал спикер.

Издание отмечает, что эти заявления прозвучали после того, как Джонсон дал понять, что он намерен протолкнуть закон, который обеспечит финансирование Украины, но он еще не определился, как именно это будет выглядеть.

Предыстория:

  • Глава Комитета по вопросам разведки Палаты представителей Майк Тернер заявил ранее в воскресенье, что он уверен, что поддержка Украины будет иметь "подавляющую поддержку" после возвращения Конгресса к работе, подчеркнув обещание Джонсона сделать финансирование Украины приоритетом после каникул.
  • Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 млрд долларов помощи для Украины пока блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.

Темы: СШАпомощь Украинекредит
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