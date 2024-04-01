СМИ узнали о причастности России к "гаванскому синдрому" у дипломатов США

Журналисты ряда СМИ обнародовали расследование относительно новых доказательств причастности российской военной разведки ГРУ к возникновению так называемого "гаванского синдрома", связанного с серьезными проблемы со здоровьем у более сотни американских чиновников.

Источник: расследовательская платформа The Insider в сотрудничестве с немецкой газетой Der Spiegel и телепрограммой 60 minutes американского канала новостей CBS, передает "Европейская правда"

Детали: Журналисты опираются, среди прочего, на заявления жертв, российские правительственные документы, данные о передвижении и местонахождении.

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По данным журналистов, подразделение 29155 ГРУ экспериментировало со специальным оружием. Говорят, что руководители подразделения были награждены за разработку "нелетального акустического оружия". Это устройства, излучающие звук и радиочастоты, которые могут быть использованы против людей.

Пострадавшие, их адвокаты и подполковник американской армии в отставке также утверждают, что американское разведывательное сообщество скрывало причастность России.

Чуть более двух недель назад Национальный институт здравоохранения США (NIH), который провел масштабное исследование "гаванского синдрома", не смог найти ему клинического объяснения.

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Жертвы страдали от целого ряда загадочных проблем со здоровьем, включая потерю слуха, бессонницу, потерю памяти, нарушение равновесия и неспособность сосредоточиться.

Симптомы, которые длились месяцами, сопровождались жалобами жертв на боль в ушах и ощущение сильного давления в голове.

Явление получило название "гаванский синдром" после того, как сотрудники посольства США на Кубе начали жаловаться на эту болезнь в 2016 году.

Государственный департамент США в 2017 году решил сократить значительное количество работников американского посольства на Кубе после ряда загадочных акустических атак на американских дипломатов.

Однако, согласно расследованию, первые случаи заболевания датируются 2014 годом, когда четверо американцев, дислоцированных во Франкфурте-на-Майне, сообщили о симптомах. Позже в том же году аналогичные жалобы поступили от сотрудников ЦРУ в Украине.

Более 100 американцев – как в США, так и за рубежом – пострадали от того, что было официально классифицировано как аномальные случаи со здоровьем.

Оливия Трой, которая была советником по вопросам внутренней безопасности бывшего вице-президента Майка Пенса, стала одной из жертв нападения в Вашингтоне.

"Это было похоже на пронзительное ощущение сбоку моей головы. Я помню, что это было с правой стороны головы, и я почувствовала головокружение", – рассказала она в интервью 60 minutes.

Другая жертва, которая работала в Тбилиси, описала, как она услышала пронзительный звук. Она рассказывает, что подверглась такой акустической атаке в 2021 году.

По словам журналистов, результаты расследования противоречат предыдущим выводам американских спецслужб. Они назвали очень маловероятным, что служащие заболели из-за иностранного государства. По данным ЦРУ, большинство случаев объясняются стрессом, ранее не диагностированными заболеваниями или состоянием окружающей среды.

"Новое исследование показывает, что международные спецслужбы некомпетентны, или что происходит сокрытие", – цитирует The Insider первую жертву синдрома.

Впрочем, версии о причастности России к "акустической атаке" на дипломатов США на Кубе озвучиваются не впервые. Ученый Алан Фрей, который долгое время работал консультантом ряда федеральных органов власти и чьим именем назван эффект звука в голове, вызванного микроволновым излучением, предположил, что микроволновые атаки на дипломатов США на Кубе организовали при участии России. Москва, по мнению Фрея, была заинтересована в подрыве кубинско-американских отношений, которые в последнее время начали улучшаться.

Напомним: В 2021 году о случаях "гаванского синдрома" у дипломатов США сообщали также в Австрии.