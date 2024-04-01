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В Конгрессе США снова заявляют о голосовании за помощь Украине

Ольга ГлущенкоПонедельник, 1 апреля 2024, 01:22
В Конгрессе США снова заявляют о голосовании за помощь Украине
флаг США, иллюстративное фото Getty Images

По словам председателя комитета по разведке Палаты представителей США Майка Тернера, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал поставить на голосование вопрос обеспечения помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул.

Источник: Тернер, цитирует CBS News

Прямая речь: "Спикер дал понять, что он поддерживает Украину, непосредственно Зеленскому.

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Публично он сделал эти заявления и Генеральному секретарю НАТО.

Спикер сделал очень четкие заявления о том, что когда мы вернемся, это будет следующим главным вопросом повестки дня.

После того, как мы только что приняли все законопроекты, которые финансируют федеральное правительство, я считаю, что это будет иметь подавляющую поддержку в Конгрессе, и мы положим законопроект на стол президента".

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"...думаю, что в целом мы получим пакет, который будет согласован с Сенатом и Белым домом, чтобы иметь законопроект, который сможет подписать президент".

"...безусловно, это моя надежда. И как президент Зеленский четко дал понять спикеру Джонсону, мы находимся в критической точке.

Директор ЦРУ и министр обороны – все четко дали понять, что мы находимся на критическом этапе, который начинает влиять не только на моральный дух украинцев, которые воюют, но и на их способность воевать.

Путин это знает. Очевидно, что это та точка, где мы не можем позволить Путину победить. Наши европейские союзники говорят, что цель Путина – войн  за пределами Украины с Европой. Мы должны остановить его в Украине".

Детали: Палата представителей США вернется с пасхальных каникул 9 апреля.

Тернер выразил надежду, что Конгресс США может одобрить помощь Украине до того, как Палата представителей снова уйдет на каникулы 22 апреля.

Напомним: Как сообщалось, президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал Конгресс США как можно быстрее одобрить дополнительное финансирование на помощь Украине, объяснив, что от этого зависят ее возможности на поле боя.

Как известно, одобрение Конгрессом США более 60 миллиардов долларов помощи для Украины сейчас блокируют республиканцы в Палате представителей. Белый дом неоднократно предостерегал, что это существенно вредит военным усилиям Киева на поле боя.

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон ранее фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Темы: СШАпомощь Украине
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